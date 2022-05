Matteo Cairo, in sua memoria un riconoscimento dell'Università

POZZOLO FORMIGARO — L’Università del Piemonte Orientale consegnerà alla famiglia di Matteo Cairo un riconoscimento in memoria del giovane studente di Pozzolo Formigaro, deceduto poco prima del conseguimento della laurea in Chimica. Lo ha reso noto la madre del ragazzo, Sonia Valentini: la cerimonia si terrà l’11 giugno a Novara, durante la proclamazione dei neo laureati.

Matteo Cairo si è spento a febbraio di quest’anno, a causa di una malattia rara, l’ipertensione arteriosa polmonare, che può culminare in uno scompenso cardiaco anche mortale. Il suo sogno nel cassetto era laurearsi in Chimica, ma l’Iap l’ha portato via a pochi mesi dal traguardo. Amici e parenti così hanno lanciato una petizione sulla piattaforma change.org per chiedere all’università il conferimento di una laurea ad honorem. La petizione in questi mesi ha superato le 18 mila firme.

«Nonostante la malattia, l’obiettivo di Matteo era quello di riuscire a laurearsi insieme a noi. Amava davvero tanto questo corso di studi», ricordano gli amici. «Grazie a tutti, sarebbe stato bello vedere Matteo festeggiare con gli altri la sua laurea, ma purtroppo la vita ha voluto diversamente», dice la madre.