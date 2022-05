Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Il torneo di Eccellenza è già terminato, ma anche gli altri campionati sono oramai in dirittura di arrivo. Con molti verdetti, però, ancora da scrivere. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

Ultima giornata in serie D: il Casale deve fare almeno un punto contro il Ligorna per avere la certezza di disputare i playoff con il vantaggio del fattore campo. Hsl, invece, ha bisogno di vincere a Novara per mettersi al riparo da eventuali rischi, perché con un successo i ragazzi di Zichella sarebbero certi di accedere agli spareggi. Squadre in campo alle 16

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Turno chiave in Promozione: campo principale è Valenza, dove la Luese Cristo vuole difendere il primato. Test probante per la Novese, a Ovada, mentre spicca in calendario un altro derby, tra PastorStay e Gaviese.

In Prima Categoria il Felizzano va a Solero, mentre le due astigiane Spartak e Don Bosco sono alle prese con impegni decisamente più complicati. Nel girone B, la Junior è chiamata a ripartire.

In Seconda Categoria, con la Frugarolese già matematicamente promossa, tiene banco la lotta per i playoff: all'Atletico Acqui basta una vittoria nelle ultime due giornate per blindare il secondo posto.

Situazione ancora apertissima, infine, nel campionato di Terza Categoria: ci sono ancora 180 minuti da disputare e al netto dei turni di riposo può ancora succedere veramente di tutto. Fortuna Melior e Vignolese sono in posizione privilegiata.