Sport e giustizia, Donati incontra gli studenti del liceo Amaldi

NOVI LIGURE — Alessandro Donati sarà ospite del liceo Amaldi di Novi Ligure per parlare di sport e giustizia. L’iniziativa è stata organizzata dalla scuola in collaborazione con Libera, l’associazione antimafia, e fa parte di un progetto di educazione civica curato dalla docente Debora Bergaglio per sensibilizzare gli studenti sui temi della cultura della legalità e dell’etica dello sport.

Il progetto ha già visto la partecipazione di Lucilla Andreucci (argento nella maratona alle Universiadi del 1997) e l’olimpionica Valeria Straneo. Si concluderà con Donati che mercoledì 18 maggio incontrerà tecnici e dirigenti sportivi e il giorno dopo gli studenti del liceo Sportivo novese.

I temi trattati durante la rassegna sono stati diversi e hanno seguito le vicende dei protagonisti che di volta in volta hanno incontrato gli studenti, pur avendo un minimo comune denominatore: il rispetto dei valori dello sport e della legalità.

Dal tema delle mafie e delle infiltrazioni criminali che interessano anche il mondo dello sport si è passati alle vicende sportive e alle carriere degli atleti nostrani per termine con il tema del doping e della giustizia sportiva, che sarà trattato da Sandro Donati, grazie alla sua ricca esperienza sportiva con incarichi importanti tra cui quello di allenatore di squadre nazionali di atletica, docente di Metodologia dell’allenamento presso la Scuola dello Sport e responsabile tecnico della Preparazione Olimpica al Coni.

Donati, autore del libro “I signori del doping” incontrerà non solo gli studenti, ma anche tecnici e dirigenti che potranno, grazie alla collaborazione con la Consulta dello Sport, confrontarsi con lui mercoledì alle 21.00 al Museo dei Campionissimi.