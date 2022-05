Comix Games, i ragazzi dell'Amaldi alla finalissima di Torino

NOVI LIGURE — Sono campioni di giochi di parole, rime e metrica. Sono gli studenti della scuola media Alfieri di Spinetta Marengo e del liceo Amaldi di Novi Ligure che si sono aggiudicati un posto alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato dalle Edizioni Panini in collaborazione con il Salone del Libro di Torino e Repubblica.

Lunedì 23 maggio al Lingotto le due scuole, ciascuna per la propria categoria, cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games 2022 strappandolo alle altre squadre finaliste provenienti da tutta Italia.

Da ottobre ad aprile gli studenti si sono cimentati on line in tautogrammi e lipogrammi inviando migliaia di contributi. Fra tutti i partecipanti ai Comix Games, una giuria di esperti ha selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati un posto in finale.

Per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games i ragazzi delle scuole di Spinetta e Novi dovranno sconfiggere a suon tautogrammi, acrostici e rap di classe a tema “Cuori selvaggi” (tema del Salone 2022) le altre squadre in gara. In giuria ci saranno Federico Pace, giornalista di Repubblica, Teresa Panini in rappresentanza dell’editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e lo scrittore Marco Magnone.

Gli alunni della Alfieri di Spinetta