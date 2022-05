Serravalle, nei negozi luci spente per Pietro Martino

SERRAVALLE SCRIVIA — Serrande abbassate a metà e luci spente in occasione dei funerali di Pietro Martino, il poliziotto della Stradale morto improvvisamente a 54 anni per un malore. Lo ha deciso l’associazione spontanea dei commercianti e degli artigiani di Serravalle Scrivia. Le esequie di Martino si svolgeranno giovedì 19 maggio alle 10.00, nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Stefano. Il rosario sarà recitato domani sera alle 19.00, sempre in Collegiata.

Intanto i colleghi del Siulp di Alessandria, il sindacato di polizia, hanno deciso d’intesa con la famiglia di avviare una raccolta fondi per sostenere i figli di Pietro Martino, Marco e Giulia, che vivevano da soli con il padre nella casa di Gavi.

«Giulia ha 21 anni e ha un lavoro precario in un supermercato della zona mentre Marco, 18 anni, sta terminando gli studi per la maturità – spiegano dal Siulp – I ragazzi si troveranno ad affrontare impegni economici molto gravosi, come il pagamento del mutuo della casa acquistata dai genitori, oltre alle spese quotidiane».

Chi intende aderire all'iniziativa potrà versare il proprio contributo sul conto corrente con Iban IT32X 06085 1040 00000000 27732 intestato al Siulp di Alessandria indicando come causale di versamento: “Donazione a favore di Giulia e Marco”. «I fondi raccolti saranno per intero devoluti ai figli», concludono dal Siulp.

Oltre ai figli Marco e Giulia, Pietro Martino lascia la mamma Maria, il fratello Rino e la sorella Rosella.