Cristiana Pegoraro al Marenco per l'omaggio al maestro Berardini

NOVI LIGURE — La pianista Cristiana Pegoraro, definita dal New York Times “un’artista del più alto calibro”, sarà, sabato 28 maggio, al teatro Romualdo Marenco per il concerto in memoria del maestro Filippo Berardini. Filippo Berardini, musicista e compositore, dopo essersi diplomato a Napoli al Regio Conservatorio San Pietro a Majella, fondò ad Avezzano la “scuola di pianoforte maestro Filippo Berardini” che diventò un passaggio obbligato per tutti coloro che amavano avvicinarsi alla musica.

Cristina Pegoraro diplomatasi a soli 16 anni al conservatorio di Terni, ha proseguito gli studi fra Vienna, Berlino, New York. Si è esibita per le più alte cariche istituzionali e diplomatiche. Con le sue tournée nei paesi del Golfo è stata la prima donna italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrain, Yemen e Oman. Durante il concerto di sabato eseguirà musiche di Rossini, Berardini, Beethoven, Chopin e Piazzolla.