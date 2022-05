Amici dell'arte, oggi si inaugura la nuova sede dell'associazione

SERRAVALLE SCRIVIA — Oggi alle 16.00, alla presenza di autorità ed operatori della cultura, si inaugurerà la nuova sede degli Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, presso l’ex Scuola Elementare, in via Generale Giani n° 18. La manifestazione comprende: interventi musicali della violinista Valeria Bisio ed esposizione collettiva di pittura di molti artisti che in questi anni hanno partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione; gli appassionati di fotografia dell’associazione presenteranno una mostra fotografica articolata su aspetti paesaggistici, storici e culturali del territorio.

Dopo più di due anni di inutilizzo della vecchia sede, a causa prima dell’alluvione di ottobre 2019 e poi della pandemia, sarà presentata la nuova sala polivalente messa a disposizione dal Comune di Serravalle Scrivia. Il nuovo spazio sarà composto da area proiezione e conferenze, biblioteca a carattere prevalentemente storico e artistico, laboratorio di disegno, pittura e incisione.

Il laboratorio di incisione sarà il fiore all’occhiello di questa nuova fase didattica che intraprenderà prossimamente l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia con la vicepresidente Luisa Casaccia Gibelli, laureata in incisione all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Questa iniziativa verrà a coprire la carenza nel nostro territorio di laboratori di arte grafica. Oggi, durante l’inaugurazione, i docenti presenteranno le diverse tipologie dei corsi e dei laboratori, sia per appassionati sia per addetti ai lavori.