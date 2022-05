Promozione e Prima, la volata in tempo reale

Tutto pronto per gli ultimi 180 minuti della stagione regolare, con i due tornei alle prese con la volata finale che promettono di regalare emozioni e colpi di scena: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In Promozione potrebbe già essere il giorno della festa per la Luese Cristo: la capolista di Adamo, ad Arquata, deve vincere e sperare nei passi falsi delle inseguitrici. Novese, Villafranca e PastorStay cercheranno viceversa di rinviare il verdetto all'ultima giornata, ma tutti i giochi sono ancora aperti. Nelle altre gare, invece, si gioca solo per l'onore o poco più.

Domenica delicatissima anche nei due gironi di Prima Categoria: per quanto riguarda il B è una specie di spareggio quello che attende la Junior Pontestura, ospite di Ceversama. Entrambe le formazioni sono appaiate al primo posto in classifica, a quota 56 punti.

Nel gruppo G, invece, trasferta complicata per il Felizzano, di scena a Cassano, contro una pericolante. La graduatoria, sia in testa che in coda, è cortissima e fare pronostici è esercizio assolutamente azzardato. Sono infatti molte le gare di giornata nelle quali la posta in palio è davvero altissima.