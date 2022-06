Arriva GioCabella, 15 tappe in paese per giocare all'aperto

CABELLA LIGURE — Si avvia al completamento il progetto “Cabella si mette in gioco” finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa “Giochiamo all’aria aperta”. Oltre alla scacchiera gigante che sarà installata nei giardini pubblici sta prendendo forma anche “GioCabella”, il percorso a tappe che si snoderà per i carruggi e le piazzette pensato per far conoscere e valorizzare il centro storico del paese oltre che fornire un’occasione di divertimento per grandi e piccini.

Per completare le installazioni previste dal gioco stanno per partire i laboratori artistici gratuiti divisi per fasce d’età, nei quali bambini e ragazzi realizzeranno i disegni che illustreranno il tema attribuito a ogni tappa.

Parco giochi e scacchiera gigante: una Cabella a misura di bimbo Il Comune della val Borbera si è aggiudicato un finanziamento regionale per realizzare due percorsi di gioco diffusi

Il compito di organizzare i laboratori è stato affidato dall’associazione “Roba da Streije” – che gestisce la biblioteca civica – alla pittrice e illustratrice di libri per l’infanzia Irene Tamagnone, che insegnerà ai giovani partecipanti le tecniche pittoriche più adatte a esprimere la loro creatività nel realizzare i quindici temi che identificano ogni tappa del gioco.

Sono quattro gli appuntamenti dedicati a ogni laboratorio: 16 e 17 giugno e 23 e 24 giugno, sempre dalle 16.30 alle 18.30. I corsi si terranno presso la biblioteca di Cabella Ligure, in via Martiri della Libertà 8. «Sono state scelte quattro giornate dopo la fine della scuola proprio per incentivare la partecipazione di bambini e ragazzi, che potranno scegliere se frequentare tutti o anche solo a qualcuno dei laboratori previsti», spiegano dall’associazione. Per poter organizzare meglio le diverse giornate è gradita la prenotazione al 347 5152174.