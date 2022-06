Musica per la pace e per i bambini, il grazie dell'Unicef

POZZOLO FORMIGARO — La musica è stata protagonista nell’evento organizzato a Pozzolo Formigaro dall’associazione Novi Musica e Cultura a favore dell’Unicef. Tra il primo e il secondo tempo del recital pianistico di Umberto Ruboni, Maria e Alexander, ucraini, si sono alternati nella lettura di un messaggio Unicef per la pace in Ucraina, mentre Emma e Matilde ne hanno a loro volta letto la traduzione in italiano.

Ascoltare il testo in ucraino ha lasciato perplesso il pubblico, ma guardarli non ha lasciato dubbi sul fatto che tutti i bambini sono uguali e uguali per tutti sono i diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, primo fra tutti il diritto a vivere nella pace. La generosa disponibilità del pubblico a sostenere lo scopo dell’iniziativa permetterà all’Unicef di inviare in Ucraina coperte calde, kit sanitari e prodotti per la potabilizzazione dell’acqua.

«Desidero ringraziare gli organizzatori, il maestro Ruboni, il pubblico e soprattutto i bambini, quelli ucraini, sostenuti dalla mediatrice culturale Roza Khafizova, e le bimbe italiane che hanno chiaramente ribadito il desiderio di pace», dice la responsabile novese dell’Unicef, Maria Angela Soatto.