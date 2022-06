Voltaggio, i ragazzi di AppenninoLab progettano il nuovo sito

VOLTAGGIO — ​​Oggi Voltaggio è stata animata dalla presenza di 150 ragazzi delle scuole superiori liguri, protagonisti della seconda edizione della “Giornata dell’Appennino”, da loro stessi organizzata a conclusione del progetto didattico AppenninoLab, promosso dalla Fondazione Garrone.

La festa ha coinvolto anche cittadini e bambini di Voltaggio, a partire dalla parata inaugurale per le vie del centro storico, guidata da una serie di elementi musicali di una marching band specializzata nelle percussioni, per concludersi nella centrale piazza Garibaldi con una esibizione di artisti di strada, giocolieri e trampolieri.

Cuore della “Giornata dell’Appennino” è stata la consegna al Comune di Voltaggio del nuovo sito di promozione turistica www.vivivoltaggio.it realizzato dagli studenti, con l’affiancamento di un gruppo di tutor. Un progetto ambizioso, che si è sviluppato durante cinque mesi tra lavoro in aula, sopralluoghi e incontri in loco per conoscere in maniera diretta il territorio e i suoi abitanti.

Gli studenti degli istituti liguri hanno collaborato tra loro per creare contenuti multimediali e testuali, suddivisi in quattro filoni tematici: cultura, sport, prodotti tipici, ricettività alberghiera. A dare loro il necessario supporto tecnico l’agenzia di web design Vivoadv. Parallelamente gli studenti degli istituti alberghieri si sono occupati dell’approfondimento degli ingredienti tipici del territorio, che sono protagonisti nella sezione dedicata del sito web.

«La Giornata dell’Appennino di quest’anno rappresenta in modo immediato l’esigenza di passare dal virtuale al reale, che tutti noi sentiamo oggi più che mai: dai tanti collegamenti in remoto all’incontro festoso finalmente in presenza», commenta Francesca Campora, direttore della Fondazione Garrone.

«Anche quest'anno abbiamo passato una giornata indimenticabile con i ragazzi di AppenninoLab – aggiunge Giuseppe Benasso, sindaco di Voltaggio – Ringraziamo la Fondazione per aver scelto di nuovo il nostro paese, ma anche gli insegnanti e gli alunni che con i consiglieri comunali Luigi Repetto e Maria Assunta Guido abbiamo conosciuto nei vari incontri di preparazione. La vostra presenza nel nostro borgo è stata preziosa per tutto quello che ci lasciate di scritti e di idee attraverso il sito web per valorizzare tutte le meraviglie di Voltaggio».



Giuseppe Benasso, Alessandro Garrone e Luigi Repetto