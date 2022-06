Il trio delle meraviglie in concerto all'auditorium Casella

NOVI LIGURE — Lo chiamano il “trio delle meraviglie”: i fratelli Liliana, Antonio e Marco Amadei saranno in concerto venerdì 10 giugno a Novi Ligure (ore 21.00), per la rassegna Musicanovi. L’auditorium Casella, alla ex caserma Giorgi di via Verdi, vedrà protagonista il trio di fratelli iniziati alla musica in giovane età dalla mamma pianista. Il programma del concerto prevede da Mozart il Trio in Sib K. 254 e da Dvorak il Trio Dumky.

Il trio Amadei ha registrato per Rai Radio 3, Bbc, France Supervision. Si sono esibiti nelle città di tutta Europa, in varie stagioni concertistiche e festival importanti come il Rheingau Musik Festival (Germania), il Festival Van Vlaanderen (Belgio), il Festival Lenz (Slovenia), il Festival di Granada (Spagna) e il Festival di Ravenna.

La musica di Liliana (violino), Antonio (violoncello) e Marco Amedei (pianoforte) è apprezzata nelle prestigiose sale di tutta Europa. A Berlino si sono esibiti su invito personale del maestro Claudio Abbado e sono stati scelti per rappresentare la Cultura Italiana al Festival “Europalia Italia 2003”. Hanno suonato anche con artisti come Vinicio Capossela, Cristiano De André, Patti Smith, Massimo Popolizio, Daniele Abbado ed Emanuele Gamba.