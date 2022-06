Bocca: «Tre parole d'ordine: viabilità, sicurezza e commercio»

SERRAVALLE SCRIVIA — Marcello Bocca, 51 anni, tecnico comunale a Cassano Spinola, è il candidato sindaco di “RiparTiAmo” alle elezioni comunali di Serravalle Scrivia, in programma il 12 giugno.

— La vostra lista è arrivata per ultima, quando ormai sembrava che i giochi fossero fatti. Siete il terzo incomodo tra Biagioni e Pinzone?

«La nostra non è una lista di disturbo. E non nasciamo per appoggiare più o meno occultamente questo o quel candidato. Ci siamo candidati per vincere e andremo fino in fondo».

— Chiunque diventerà sindaco dovrà affrontare l’annoso problema della sicurezza. Cosa proponete?

«Intendiamo aumentare notevolmente il numero di telecamere, farle funzionare a dovere e migliorarne anche la tecnologia, utilizzando sistemi di riconoscimento facciale. Inoltre vogliamo far emergere le sacche di illegalità con verifiche incrociate tra i vari database, per individuare gli abusivi e avere il controllo sulle effettive situazioni abitative».

— Le prime opere di Bocca sindaco?

«Sistemare il marciapiede verso Libarna, affiancandolo a una pista ciclabile. Poi realizzare aree di sgambamento per i cani. E chiedere con forza alle Autostrade la costruzione delle barriere antirumore lungo la A7».

— In caso di vittoria, dovrete anche confrontarvi con il progetto di raddoppio di via Roma e pedonalizzazione di via Berthoud.

«È un progetto il cui iter ormai è avviato ma pensiamo di poterlo migliorare, ad esempio introducendo incentivi per l’apertura di attività e locali nella zona pedonale e per rifare le facciate degli edifici. Anche alla pavimentazione dovremo prestare particolare attenzione».

— Un salotto insomma, ma per animarlo serviranno idee…

«Creeremo un tavolo di lavoro con tutte le associazioni presenti sul territorio per organizzare durante tutto l’anno eventi che promuovano commercio e turismo. Con i negozianti, in particolare, apriremo un dialogo costante, per recepire le loro esigenze e porre le basi per il rilancio del tessuto commerciale. Intendiamo anche abbassare le tariffe per le aree mercatali e concedere gratuitamente ai commercianti l’occupazione di suolo pubblico».

— In campagna elettorale qualcuno ha tirato fuori una vecchia vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto…

«Le mie pendenze si sono chiuse anni fa, con l’assoluzione piena per l’accusa di peculato e la prescrizione per quella di abuso d’ufficio (peraltro io stesso avevo più volte sollecitato la fissazione dell’udienza per chiarire la mia posizione)».

— Già scelto il vicesindaco in caso di vittoria?

«Sarà Gaetano Franchina. La nostra squadra si è formata in mesi di lavoro durante i quali abbiamo condiviso un programma per Serravalle: ci piacerebbe essere giudicati sulla base di quelle idee».

