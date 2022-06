Carrosio, pronostico rispettato: Corrado Guglielmino è sindaco

CARROSIO — Pronostico rispettato a Carrosio, in alta val Lemme, dove l'assessore uscente Corrado Guglielmino è diventato sindaco con il 65,4 per cento dei consensi. Per Guglielmino – alla guida della lista civica "Per Carrosio" – hanno votato 193 abitanti. Più indietro gli altri due candidati: Giovanni Battista Traverso ("Alternativa civica") ha raccolto 53 voti pari al 18 per cento, mentre Fabio Petrucci ("Guardiamo avanti") ha ottenuto 49 voti, pari al 16,6 per cento.

Il nuovo consiglio comunale sarà formato da dieci consiglieri, più il sindaco. Per legge, 7 consiglieri spettano alla maggioranza, gli altri tre alla minoranza.

La tornata elettorale è stata caratterizzata da un calo dell'affluenza che ormai prosegue inarrestabile da diversi decenni. A Carrosio hanno votato il 63,3 per cento dei 467 elettori aventi diritto (cinque anni fa erano stati il 68,9 per cento).