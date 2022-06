Serravalle sceglie di cambiare: Luca Biagioni nuovo sindaco

SERRAVALLE SCRIVIA — Luca Biagioni è il nuovo sindaco di Serravalle Scrivia. Il 38enne alla guida della lista "RinnoviAmo Serravalle" ha ottenuto infatti oltre il 50 percento dei voti (lo spoglio è ancora in corso ma si profila una vittoria netta). L'esponente dell'opposizione ha superato sia il veterinario 72enne Gianfranco Pinzone ("La forza del buonsenso") che puntava a raccogliere l'eredità dell'attuale sindaco Alberto Carbone, sia l'outsider Marcello Bocca, geometra di 51 anni, candidato per "RiparTiAmo Serravalle".

Il nuovo consiglio comunale sarà formato da 12 consiglieri più il sindaco. Per legge, 8 seggi spettano alla minoranza, mentre gli altri 4 vengono suddivisi tra le minoranze.

La tornata elettorale è stata caratterizzata dall'astensionismo. Solo il 50,8 per cento dei 4.385 elettori aventi diritto si è recato alle urne. Cinque anni fa, nel 2017, erano stati il 60 per cento. Allora aveva vinto Alberto Carbone con il 33,2 per cento dei voti; dietro, Anna Maria Massone (27,8 per cento), Francesco Scaiola (21,4) e Pasquale Vecchi (17,5).