SemCup da record a Colline del Gavi

TASSAROLO - La quarta tappa della SemCup, la challenge che abbina golf e solidarietà, è quella del record assoluto di iscritti.

Addirittura in tripla cifra, ben 100 alla louisiana a Colline del Gavi, tanto da raddoppiare il percorso e, anche, i premi.

Nelle prime 9 buche il lordo vincente è di Filippo Forgione e Roberto Broglia, con 19. Il miglior netto lo realizzano Paola Ferrari e Paola Musazzi, con 26, sul podio anche Sandro Setta - Virginia Balestrero (25) e Alberto Mattioli - Maria Stefania Milano (25). Il quarto netto è di Natale Ghio e Carlo Guelfo (25), seguiti da Luigi Negri - Antonietta Ricci (24). Prima coppia mista Lorenzo Feliziani - Marina Gnotta (25). Nearest to the pin alla buca 4 per Umberto Percivale e Antonella Gazzaniga.

Nella gara sulle seconde 9 buche il lordo da premiare è quello di Jacopo e Filippo Morelli con 17. Il primo netto lo firmano Alberto Macagno e Stefano Repetto, con 27, poi Alessandro Girelli - Michael Pierse (26) e Simona Cavazzoli - Beatrice Medici (25). Ai piedi del podio Valter Parodi - Danilo Gelsomino (24) e Angelo Maura - Domenica Cubisino (23). Prima coppia mista Paolo Polidori e Germana Calissano con 25, il premio lady va a Gabriella Depetro e Cristina Gentilini, con 21. Nearest to the pin alla 12 per Fabio Ferrando e Simona Cavazzoli.