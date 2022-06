Karate, al Trofeo del Monferrato un pieno di successi per il Dojo Yamabushi

POZZOLO FORMIGARO — Il Dojo Yamabushi di Pozzolo Formigaro e Occimiano ha partecipato al primo Trofeo di Karate del Monferrato, svoltosi a Fubine. La compagine ha riunito gli atleti delle due sedi riuscendo a ottenere ottimi risultati nella categoria Kata.

Salgono sul gradino più alto del podio Mathias Dorschfeld e Samuel Rugin. Ottiene l’argento Emanuela Fusco mentre Edoardo Giordano, Giulia Giolito e Noemi Ganzarolli conquistano il bronzo. Enorme soddisfazione anche per Sophia Dorschfeld, Samuele Catalano, Jasmine Sulejmani, Mattia Rugin, Daniele Gian, Irene Giordano, Samuele Libero, Irina Colopi e Chiara Facoetti che si piazzano a pochi decimi dal podio.

Gli insegnanti esprimono un forte ringraziamento agli atleti in quanto le gare normalmente non fanno parte del dna del Dojo, infatti per tutti i partecipanti questa era la prima volta in una competizione. Ciò che invece fa parte dello spirito del corso di Karate è la voglia di mettersi in gioco e prepararsi alle sfide. Proprio per questo i risultati ottenuti in un ambiente usualmente estraneo sono per gli Yamabushi motivo di orgoglio.

Ha espresso piena soddisfazione il sindaco di Pozzolo, Domenico Miloscio, per quanto fatto a Fubine. Il primo cittadino ha personalmente fatto i complimenti allo staff e agli atleti, centrando perfettamente l’obiettivo didattico del sodalizio sportivo, ovvero il creare un gruppo unito di amici attraverso il duro studio e la pratica del Karate Shotokan.

Dojo Yamabushi fin dalla sua creazione nel 2018 si pone come fine il perfezionamento morale e fisico dei praticanti e la capacità di coinvolgere persone di ogni età. Proprio per questo i programmi futuri sono tanti e verranno svelati presto, sicuramente in concomitanza con l’inizio della prossima stagione agonistica.

Il Dojo lavorerà a pieno ritmo tutto giugno in vista degli esami di passaggio di cintura. Chi volesse provare questa affascinante disciplina potrà recarsi presso il palazzetto dello sport di Pozzolo, ogni lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00.