Dance Night con Georgia Mos, la dj acclamata in tutto il mondo

NOVI LIGURE — Georgia Mos, la dj acclamata in tutto il mondo, sabato 25 giugno sarà a Novi Ligure per la Dance Night organizzata in piazza delle Corriere (via P. Isola) a partire dalle 22.00. Sarà una serata a ingresso gratuito tutta dedicata alla musica, con il live dj set di Georgia Mos (opening mix di Gianni Canova dj) e il gloss party con la dj Ika Faccioli e la vocalist Jessica Stalfieri.

Dietro l’organizzazione dell’evento, ancora una volta, Giovanni “Vanja” Lasagna, l’eclettico pasticcere novese che ha portato in città lo show Bravissima e la finale regionale di Miss Italia, oltre a diverse altre iniziative (da ultimo il Motor Show del 28-29 maggio).

Georgia Mos – nome d’arte di Giorgia Moschini, 29enne di Sanremo – ha iniziato la scalata verso il successo con la partecipazione (unica donna) alla terza edizione di Top Dj, il talent show in onda su Sky e Italia Uno. Da allora è stato un continuo crescendo di successi: si è esibita in tutto il mondo e oggi è considerata una delle cento migliori dj del globo. È stata scelta per remixare brani di Jovanotti, Jennifer Lopez e Pull N Way, tanto per citare qualcuna delle sue collaborazioni. Su Spotify i suoi brani hanno superato i 5 milioni di ascolti.

Ma il programma dell’estate novese per Vanja Lasagna non finisce qui. ​​Sabato 9 luglio tornerà Bravissima, lo show presentato da Valerio Merola che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. E che stavolta raddoppia: venerdì 8 luglio in piazza Collegiata sarà allestito un palco per una anticipazione dello spettacolo vero e proprio, che poi si terrà il giorno dopo in piazza delle Corriere.

Il 6 agosto toccherà al wrestling: e questa per Novi sarà davvero una grande novità. Nella piazza delle Corriere (che ormai per i novesi sta diventando “piazza Lasagna”) sarà allestito un ring regolamentare dove si sfideranno i campioni di questo spettacolare sport.