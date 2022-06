Fest'Acos, tappa a Novi e poi di nuovo ad Arquata con i burattini

ARQUATA SCRIVIA — Per Fest'Acos sabato e domenica scorsi, sono stati due giorni davvero intensi e ricchi di emozioni. Ancora una volta, la festa, promossa dal gruppo Acos, ha saputo offrire momenti di cultura, di sport e di natura, a Tortona e ad Arquata Scrivia.

In valle Scrivia Fest’Acos era ad Arquata per la passeggiata alle sorgenti dell'Acquafredda di Rigoroso. È stata una camminata all’insegna della condivisione e della scoperta o riscoperta di luoghi suggestivi incastonati in una natura incontaminata. Grazie alle preziose spiegazioni di Dario Debenedetti, consigliere della Fondazione Acos, di Andrea Lot e di Maurizio Moretti di Gestione Acqua, i partecipanti all’escursione hanno avuto modo di conoscere la storia dell’acquedotto dell’Acquafredda risalente al 1800 costruito per volontà del Conte Raggio. Ancora oggi i segni dell’opera di ingegneria idraulica ottocentesca sono ben visibili e funzionanti.

Il 24 giugno Fest’Acos sarà a Novi Ligure, al Parco Castello, dalle 9 alle 12, per la manifestazione “Fridays for Parco”: si pulirà il parco Castello, vero e proprio polmone verde della città, con i volontari della Pro Loco Parco Castello di Novi Ligure.

Fest’Acos, mercoledì 29 giugno, sarà nuovamente ad Arquata Scrivia: in piazza Bertelli, alle 20.15, si svolgerà il laboratorio di burattini “Don Chisciotte e Sancho Panza – Pupazzetti animati di cartoncino: colora, ritaglia, anima” a cura del maestro Natale Panaro. Alle 21.30 lo spettacolo teatrale con attore e burattini dal titolo “Pepe e Ciro all'avventura - Storie di libri, mulini e cavalieri”, a cura della Compagnia “C’è un asino che vola”, di Castellanza (Varese), iniziative entrambe promosse in collaborazione con l’associazione “Peppino Sarina” di Tortona.