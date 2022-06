Novi Rugby: stagione chiusa in festa, ma gli Old Touch non mollano

NOVI LIGURE — La chiusura della stagione agonistica è stata sancita domenica dal Rugby Novi con una festa al campo “Sergio Comollo”, anche se le porte del campo sportivo del quartiere G3 rimarranno aperte fino all’inizio di agosto, per quanti vorranno continuare a giocare con la palla ovale (ma anche per chi vorrà provare per la prima volta: lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 17.30).

Chi non ha ancora terminato l’attività agonistica è la formazione Old Touch: venerdì si è aggiudicata un torneo quadrangolare per senior e veterani, ospitato dal Piacenza Rugby, con altre due squadre emiliane. Il team di Novi Ligure si è presentato con Sandro Vernetti, Andrea Vernetti, Gian Franco Tomati, Fabio Fiorenza, Carlo Pugni, Umberto Bertoli, Johnny Lipo, Piergiorgio Pagano e Michael Pierse (mete di Lipo, Pierse e Bertoli).

Rugby, la provincia fa squadra: 6 team per far crescere i giovani I sodalizi di Alessandria, Cus Piemonte Orientale, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona fanno confluire nell'Urpa tutte le attività giovanili

Il giorno dopo i biancoverdi erano di nuovo in campo a Volvera (Torino) per il memorial in ricordo di due giovani rugbisti che hanno “passato la palla” troppo presto. Aperto ai rugbisti dai 15 ai 70 anni, per il Novi hanno giocato quattro Under 19 (Tommaso Civini, Thomas Pierse, Filippo Wang e Alessio Pilia), affiancati da Sandro Vernetti, Marco Gemma, Michael Pierse e su invito speciale del presidente, Nicolò Garassino, figlio dell’indimenticato Luca “Cico” Garassino.

«Abbiamo concluso gli impegni di una stagione lunga e movimentata, e tutto lo staff e giocatori del Rugby Novi faranno una breve pausa prima di preparare la nuova stagione», dice il presidente Michael Pierse. «Abbiamo grandi piani di espansione nel minirugby e una partecipazione importante nella prima stagione di Urpa, la squadra che unirà gli sforzi di tutte le maggiori società della provincia».

La festa di chiusura con le giovani leve del Novi Rugby