Esplorazioni Contemporanee: dove si fondono musica, danza e fotografia

GAVI — Prende il via domani a Gavi la seconda edizione estiva di “Esplorazioni Contemporanee”, la rassegna in cui danza, fotografia, musica e improvvisazione si fondono in un’unica arte grazie a un approccio inedito. Dopo il successo dello scorso anno, con un programma ancora più ricco a livello esperienziale, la splendida tenuta Magda Pedrini immersa nel verde delle colline di Pratolungo, a Gavi, aprirà le sue porte al pubblico atteso da performance e mostre guidate sulle tre arti contemporanee, unite dal talento dell’improvvisazione.

A fare gli onori di casa la direzione artistica rappresentata da Laura Ziccardi (improvvisazione guidata e coreografia) e Marta Molinari (ricerca e movimento somatico) insieme a Davide Anzaldi (musica live) e Sonia Santagostino (fotografia).

Il programma prevede anche appuntamenti aperti al pubblico: una mostra fotografica, due performance live di musica-danza e fotografia, e degustazione di prodotti locali.

Domani, sabato 25 giugno dalle 18.00, è in programma l’apertura di “Fotografia e danza” (mostra fotografica guidata), una performance live con danza, musica e fotografia unite nell’arte dell’improvvisazione, e infine una degustazione di prodotti locali. Domenica, dalle 19.00, ci sarà anche una performance live con protagonisti i danzatori della prestigiosa scuola Aida di Milano e del percorso “Esplorazioni Contemporanee Danza Spazio e Tempo”.

Promotrice dell’evento l’associazione culturale Esplorazioni Contemporanee, specializzata nella formazione artistica multidisciplinare, di ideazione e organizzazione di eventi e format su attività con al centro i tre linguaggi artistici, che qui trovano un terreno fertile di crescita sinergica nel quale confluiscono le molteplici esperienze degli artisti.