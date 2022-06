Morto Agapito, fu consigliere comunale e insegnante generoso

NOVI LIGURE — È morto a Milano, dove abitava ormai da diverso tempo, Pietro Agapito, conosciuto a Novi Ligure come Pierino. Consigliere comunale dal 1980 al 1988, è stato un insegnante preparato e sensibile ai temi sociali. Grande il suo impegno per l’inserimento scolastico e per l’integrazione sociale degli alunni stranieri. Negli anni di permanenza a Novi, Agapito insegnò all’Anffas, allora presieduto da Renzo Tornatore. Successivamente al trasferimento a Milano, divenne direttore didattico e preside fino al momento della pensione, nel 2011.

Martedì 28 giugno, a Novi, sarà celebrata una messa in ricordo dell’impegno culturale, politico e sociale di Pierino Agapito (alle 17.00, alla chiesa del Sacro Cuore di via don Sturzo). La tumulazione delle ceneri avverrà mercoledì 29 giugno alle 9.00, al cimitero di via Bixio.

Sul Novese in edicola il ricordo di Pierino Agapito a firma di Lorenzo Robbiano