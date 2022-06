Pane e Territorio, dal Gambero Rosso premio a Irene Calamante

CABELLA LIGURE — Il panificio “Cuore di pane bio” di Cabella Ligure è tra i protagonisti della quarta edizione della guida “Pane & Panettieri d’Italia” edita dal Gambero Rosso. Un volume che racconta di un settore sempre più lungimirante, dove tradizione e tecnologia, natura e scienza si incontrano e formano la ricetta vincente.

Il panificio di Irene Calamante è stato premiato con il riconoscimento “Pane e Territorio”. «Irene usa farine quasi esclusivamente in purezza e macinate a pietra, per specialità quali il Pane Grosso di Tortona con varietà San Pastore, il pane Cabella, il Panis Plebeius di piccolo farro e malto tostato, il Pan legato – dicono dal Gambero Rosso – Novità è “Social Bakery” un progetto che rimette il pane al centro di una comunità per riqualificare il territorio, i circuiti di filiera corta integrata, i prodotti d’eccellenza, l’artigianalità, l’eticità».