Bergaglio e Lavezzato, coppia da podio alla Pistoia - Abetone

PISTOIA — Ilaria Bergaglio e Fabrizio Lavezzato non finiscono di stupire: doppio podio alla Pistoia - Abetone, una 'classica' della specialità, quest'anno valida come prova unica del campionato italiano di ultramaratona in salita, 50 chilometri dal centro di Pistoia al traguardo sull'Abetone.

Bergaglio, sempre più azzurra, è seconda assoluta, un posto sicuro di vertice nel ranking nazionale delle ultramaratone: 4h16'20'' per lei, preceduta solo da un'altra specialista, Federica Moroni (Gabbia Bologna), ed è un argento che vale anche il titolo italiano di categoria.

L'Atletica Novese è protagonista anche con Lavezzato, 18° assoluto, bronzo nella classifica Iuta e sesto in categoria seniores, in 4h21'04''.

Una gara molto dura, fin dai primi tornanti, fino ai 765 metri delle Piastre. Poi un tratto più abbordabile prima di affrontare i 18 chilometri di di ascesa, per raggiungere quota 1388 metri, alla linea del traguardo.

Un weekend da incorniciare per il sodalizio novese, perché Giuseppe Piccioni completa la Lavaredo Ultra Trail, uno dei più importanti eventi del trail internazionale.