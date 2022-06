Memorial Foglia, l'edizione dei record con tante soddisfazioni

NOVI LIGURE — È stata l’edizione dei record: domenica a Novi Ligure si è disputato il settimo memorial dedicato ad Andrea Foglia, con numeri mai visti prima per il torneo di basket organizzato dall’associazione “Amici di Andrea”. Venti squadre provenienti da Piemonte e Liguria, per un totale di 82 giocatori; 27 i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione; quattro i campi su cui si sono disputate le partite in contemporanea.

Il team vincitore – Grinder Day di Serravalle Scrivia – si è aggiudicato un pass per le finali nazionali della Lb3 - 3x3 Basketball League in programma a Roseto degli Abruzzi. A fine luglio il vincitore della gara del tiro da 3 (Riccardo Prugno) e l’Mvp della finale (Federico Repetto) andranno con due membri del Team Foglia a rappresentare Novi allo “Skip To My Lou” di Padova.

Il servizio completo sul Novese in edicola da giovedì