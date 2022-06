Accordo Outlet-Touring, tre itinerari turistici sul territorio

SERRAVALLE SCRIVIA — L’Outlet di Serravalle Scrivia e il Touring Club Italiano hanno sviluppato il progetto “Ritratti d’Italia”, il cui obiettivo è quello di creare un binomio tra lo shopping e un’ampia offerta turistica rivolta a viaggiatori nazionali e internazionali.

Il gruppo McArthurGlen ha sviluppato questa nuova iniziativa che aspira a portare un impatto positivo ai territori in cui ha costruito le proprie destinazioni di shopping, dicono dalla società, «consapevole della propria responsabilità nei confronti delle comunità in cui opera, da sempre supportate anche con lo sviluppo di progetti a favore delle attività economiche locali».

A differenza di progetti come quello di ThinkSerravalle – che continua a operare con successo con una declinazione locale – “Ritratti d’Italia” ha un respiro nazionale, perché raccoglie sotto un denominatore comune l’offerta turistica territoriale di tutti e cinque i centri italiani di McArthurGlen.

«Siamo felici di poter presentare il progetto “Ritratti d’Italia” in collaborazione con Touring Club Italiano, che rappresenta un nuovo importante tassello nel puzzle delle attività di McArthurGlen atte a valorizzare e promuovere il patrimonio turistico offerto dal territorio in cui opera – ha dichiarato Matteo Migani, general manager dell’Outlet – Serravalle, così come gli altri Outlet del gruppo, rappresenta una destinazione per il tempo libero, non solo per il turismo internazionale, ma anche per i visitatori nazionali. Con questa iniziativa vogliamo creare nuove occasioni per una visita al nostro centro contribuendo, allo stesso modo, allo sviluppo turistico del territorio in un’ottica più ampia di crescita della destinazione».

Il progetto, di natura spiccatamente editoriale, vedrà la produzione da parte di Touring Club di contenuti turistici di altissima qualità. Per Serravalle saranno pubblicati tre itinerari: il turismo slow sulle orme di Fausto Coppi (Novi e Tortona), le perle del Tigullio (Camogli e San Fruttuoso) e una passeggiata a Pavia con visita alla Certosa.