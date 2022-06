Overall Tre Colli, le mani sul Giro del Veneto

CONEGLIANO - Una gara all'attacco fin dal cronoprologo al Giro del Veneto, che oggi ha visto Overall Tre Colli protagonista assoluto nella Bassano - Conegliano, una delle frazioni più dure, con la salita del Combai e, due volte, il muro di Ca' del Poggio.

Matteo Sasso ha attaccato proprio sul primo passaggio di Ca' del Poggio, secondo al Gran Premio della Montagna e poi determinante nella discesa, che ha creato la selezione per portare anche il compagno Luca Cavallo nelle posizioni di vertice, a sua volta piazza d'onore al secondo passaggio al 'Poggio'.

Questo plotoncino di corridori si è presentato con un buon margine, 20'', sugli inseguitori, 'controllati' da Nicolò Pettiti. In volata Sasso e Cavallo, che non sono sprinter, chiudono, comunque, nella top ten, 6° e 7°, ma la soddisfazione è enorme per la classifica di giornata, che vede il team guidato dai ds Giani, Baldi e Subbrero al primo posto, e 9° nella graduatoria generale. Anche Cavallo è 9° nell'individuale, a 1'13'' dal leader. Il greco Davarias è in lotta per la speciale graduatoria dei traguardi volanti, attualmente 3°, e Pettiti è 7° tra i giovani.

Prima dell'arrivo altre due frazioni, domani più adatta ai velocisti, sabato il tappone fino ai 1500 metri di Pian delle Fugazze, dove Overall può conquistare ancora la scena.