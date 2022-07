Articolo Uno: «Disastro di Cabella, ma ora pensiamo al futuro»

NOVI LIGURE — Cabella ammetta il suo totale fallimento e non scarichi sulle opposizioni le colpe del suo disastro: lo sostiene il circolo di Novi Ligure di Articolo Uno, secondo cui «il totale fallimento del centrodestra alla guida della città dal 2019 era sotto gli occhi di tutti da molto tempo».

Secondo Articolo Uno, lo scioglimento del consiglio comunale con il conseguente arrivo del commissario prefettizio «è la naturale conclusione di un’agonia durata anche troppo. Il sindaco Gian Paolo Cabella ammetta le sue responsabilità e quella della sua (non) maggioranza litigiosa e non scarichi le colpe del disastro sull’opposizione che ha sempre e solo guardato agli interessi della città».

«Novi non meritava tutto questo ma i responsabili sono sotto gli occhi di tutti i novesi – dicono ancora da Articolo Uno – Adesso tocca al centrosinistra lavorare, sul modello di quanto è stato fatto ad Alessandria, per una proposta forte e credibile di rilancio del ruolo e della funzione territoriale di Novi Ligure, costruendo le condizioni per un’alleanza larga e coesa che sappia dare le risposte giuste alle legittime attese dei cittadini novesi».