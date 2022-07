Ascolta l'Africa, una serata per finanziare la missione di Murayi

NOVI LIGURE — Una serata di beneficenza per Ascolta l’Africa, l’associazione novese impegnata con diversi progetti nella missione di Murayi, in Burundi. Domani alle 19.30 il parco del Castello di Novi Ligure ospiterà musica e apericena per finanziare i progetti avviati dai volontari, che saranno a Murayi dal 10 al 28 agosto.

I fondi raccolti serviranno a sviluppare l’iniziativa “Un pasto per tutti”, per i bambini della zona della missione: a illustrare il progetto saranno gli stessi responsabili, durante la serata di domani.

Nel parco ci sarà musica dal vivo con i “Fiori d’arancio” e break dance con Keïta Mohamed Kanimoryed, della Nuova Guinea, che fa parte della crew degli “Outlaws”, e la sfilata di Mimì Zeta, del Congo che ha vinto il concorso di Miss Novi svoltosi l'anno scorso in città. Il costo della serata è di 20 euro, compreso aperitivo e bevande. Servizio navetta da piazza Dellepiane e piazza Sant’Andrea a partire dalle 19.00.