La nuova Alfa Giulia del Nor di Novi Ligure

NOVI LIGURE - È stata consegnata ai Carabinieri di Novi Ligure la prima Alfa Romeo Giulia 2.0 turbo 200 CV con cambio automatico a 8 rapporti in livrea blu istituzionale e allestimento Radiomobile.

La vettura, che prende servizio in questi giorni nel territorio novese, ha una dotazione tecnologicamente avanzata, con un allestimento studiato specificamente per le esigenze del pronto intervento: prevede infatti un pannello a messaggio variabile aerodinamico; due lampeggianti con luce laterali e faro orientabile; lampeggianti led sugli specchietti; il parabrezza blindato (livello B4) e cristalli laterali e lunotto antisfondamento; porte anteriore blindate con protezione piedi scendenti (livello B4); protezione antiscoppio del serbatoio del carburante; due porta-arma elettromeccanici; cellula per un detenuto; porta-giubbotti antiproiettile; due porta tonfa e paletta; radio in posizione centrale; sistema di amplificazione e diffusione esterno.

Andrà ad aggiungersi al parco auto dell’Aliquota Radiomobile alla quale è destinata e sarà utilizzata per il pronto intervento e il controllo del territorio della Compagnia CC di Novi Ligure.

Le attività dell’Aliquota Radiomobile nell’anno 2021, pur condizionate inevitabilmente dalla pandemia, hanno visto rafforzarsi l’attività di vigilanza e controllo del territorio: è stato garantito lo svolgimento di ben 1286 pattuglie, che hanno permesso il sotto il profilo della sicurezza stradale e della polizia giudiziaria il controllo di 7304 persone e 4799 automezzi; complessivamente hanno accertato 544 violazioni al codice della strada (in leggero aumento rispetto all’anno 2020); interessante il numero dei veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione obbligatoria, ben 42, e le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 62; in lieve aumento anche gli incidenti stradali rilevati 129 (rispetto ai 90 del 2020); l’attività di controllo di polizia ha portato al deferimento di due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e alla segnalazione al NOT (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) della Prefettura quali assuntori di 18 persone. 26 invece le persone denunciate e/o arrestate per furto.