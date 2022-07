Teatro a km zero, si parte con i Matt'attori e la Corale Novese

NOVI LIGURE — Appuntamento con il teatro dialettale giovedì 7 luglio alla Corte Solferino di Novi Ligure (in via Solferino). A partire dalle 21.00 andrà in scena il primo appuntamento della rassegna “Teatro a km zero”, organizzata dalla proloco del parco Castello. La serata avrà come protagonisti la compagnia teatrale “I Matt’attori” e la Corale Novese, impegnati in “Kantému e parlému id Növe… tütu l’onu”.

“Cantiamo e parliamo di Novi tutto l’anno”: durante la serata infatti la Corale Novese si esibirà nel suo classico e famoso repertorio con qualche piccola novità, accompagnata dalla compagnia teatrale amatoriale novese “I Matt’attori”.

Si alterneranno canti e storie di “firánde, bigáti, kukúli” e altre tradizioni novesi, con interventi a sorpresa, in parte ricavati dall’“Almanacco di Novi – spigolando tra le curiosità”, un opuscolo che la compagnia teatrale ha scritto e pubblica mensilmente da gennaio anche sui vari social network, con l’intento di far apprezzare il dialetto che ha una coloritura e un’espressività difficile da rendere in lingua italiana.

Il prezzo del biglietto unico è di 10 euro e l’incasso della serata sarà devoluto alla Croce Rossa di Novi Ligure.