Forza e Virtù, festeggia 130 anni con Gemme e Moncalvo d'oro

RIMINI — Si è conclusa domenica scorsa la più numerosa manifestazione della Federazione nazionale di ginnastica, “Ginnastica in festa”, iniziata il 24 giugno con una partecipazione nelle varie discipline di oltre 18 mila atleti.

L’avventura per le ginnaste della società Forza e Virtù di Novi Ligure ha avuto inizio fin dal primo weekend di gare in diverse categorie e le prime soddisfazioni sono arrivate subito con la prestazione di Agnese Moncalvo nel programma Le3 Junior 1, in gara con la compagna Andrea Dolcino. Ad Agnese è sfuggito il titolo nazionale per un solo decimo di punto: un argento che però non ha scalfito il morale, tant’è che il giorno successivo la portacolori bianconera si è riscattata vincendo i titoli di specialità a volteggio e trave, mentre Andrea, sempre a trave, ha ottenuto il sesto posto.

A conclusione della dieci giorni di Rimini, nel weekend appena trascorso, è stata la volta di Giulia Gemme (categoria Senior 2), la 26enne veterana della Forza e Virtù, che ancora una volta ha deciso di rimettersi in gioco sui quattro attrezzi. Obiettivo principale vincere il titolo generale, importante per Giulia per testare la preparazione in vista degli impegni del prossimo autunno. E così è stato: titolo nazionale in tasca. Nella seconda giornata di gara l’inizio è stato subito d’oro, titolo alle parallele ma, purtroppo, alla trave, la specialità più ambita da Giulia, arriva l’errore determinante che la relega al quarto posto. Non c’è tempo per recriminare che subito arriva il corpo libero, che porta il bronzo così come al volteggio, quest’ultimo il più inaspettato.

Concludendo, un’edizione 2022 dei campionati nazionali Silver che porta alla Forza e Virtù un titolo assoluto, tre di specialità oltre a un argento e due bronzi arrivati al termine di un semestre pieno di difficoltà e anche un po’ sfortunato, così da riprendere quel percorso verso altri successi con maggiore entusiasmo e determinazione nella prosecuzione dei festeggiamenti per i 130 anni della società.



Agnese Moncalvo e Andrea Dolcino