Società Storica del Novese, estate a pieno ritmo e sede rinnovata

NOVI LIGURE — Sarà un’estate a pieno ritmo per la Società Storica del Novese. Sabato la sede di via Gramsci 73 a Novi Ligure è stata riaperta dopo una lunga ristrutturazione: i lavori sono serviti anche a realizzare una nuova biblioteca, dedicata alla memoria di Marina Delle Piane Lama.

Il programma delle iniziative prenderà il via mercoledì 13 luglio alle 21 presso la corte della Società, con una serata dedicata alla storia del sodalizio che ha da poco compiuto i 62 anni dalla fondazione. L’evento, curato da Paolo Mantero, Danilo Rovegno ed Enzo De Cicco – rispettivamente presidente, segretario e vicepresidente della Società Storica – ripercorrerà le tappe di questa vera e propria istituzione cittadina, ricordando anche coloro che si sono succeduti alla sua guida (consigliata la prenotazione via mail a societastorica@gmail.com o telefonando al numero 351 7054050).

Il mercoledì successivo, 20 luglio, sarà dedicato alla storia del giornalismo novese, mentre il 27 luglio l’incontro verterà sulla “Novi di una volta”, evocata grazie alla collezione di fotografie di Salvatore Acri e Michelangelo Mori.

Ad agosto, la sede della Società Storica farà da cornice ad altri due eventi: una conferenza sulla Vergine Lacrimosa della Collegiata (martedì 2 agosto) e una sulla battaglia di Novi del 1799 (martedì 9 agosto).

Ma non è finita. La Società Storica del Novese sarà protagonista anche venerdì 15 luglio (ore 18.00), a Palazzo Pallavicini, per la presentazione del volume “Alla ricerca degli oratori campestri del novese”, di Maria Paola Repetto, e poi lunedì 15 agosto (ore 8.00) per una passeggiata sui luoghi della battaglia di Novi, in collaborazione con l’associazione Novi 1799.

Infine durante i “Venerdì di luglio” (nei giorni 8 e 15), il museo della Società Storica sarà accessibile dalle 21.00 alle 23.00.