"R-Esistenze": il jazz incontra gli scrittori partigiani

CAPANNE DI MARCAROLO (BOSIO) — Oggi dalle 18.00, all’Ecomuseo Cascina Moglioni, nel parco naturale Capanne di Marcarolo, è tutto pronto per il primo appuntamento di Attraverso Festival, rassegna ideata e promossa da Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia in scena per la sesta edizione fino al 10 settembre nei territori piemontesi inseriti nella World Heritage List Unesco tra Langhe, Roero, Monferrato e Basso Piemonte.

Paolo Fresu e Bebo Ferra saranno in concerto, con la partecipazione di Giuseppe Cederna, in “R-Esistenze” (ingresso 20 euro). Uno spettacolo speciale, di musica "melangé" come la definisce Fresu ma, in realtà, jazz a volte spinto in avanti. Soprattutto, uno spettacolo che interpreta in maniera profonda il tema di questa edizione di Attraverso: le R-esistenze di ognuno tra passioni e ribellione, con la musica a fare da contrappunto alle parole di autori che hanno scritto di Resistenza e che sono stati a contatto con la guerra.

Da Beppe Fenoglio - al quale questa edizione di Attraverso Festival è dedicata nell’anno del centenario dalla nascita - passando per Pasolini, Walt Whitman, Calvino e altri poeti per salire sulle montagne amatissime da Giuseppe Cederna, alla ricerca di un panorama che aiuta a attraversare la vita trovando un senso profondo ai nostri giorni. Per colonna sonora una struggente “Bella Ciao” rivista in chiave jazz da Paolo Fresu e Bebo Ferra.