Una guida alle chiese campestri, il libro di Maria Paola Repetto

NOVI LIGURE — Appuntamento venerdì 15 luglio alle 18.30 con la presentazione del libro “Alla ricerca degli oratori campestri del novese”, di Maria Paola Repetto. Il testo è stato realizzato grazie al contributo del Lions Club di Pozzolo Formigaro presieduto da Ennio Radio e del gruppo facebook “6 di Novi se…” ed è edito da “Novinostra”, la rivista della Società Storica del Novese che, proprio in questi giorni, con il presidente Gian Paolo Mantero ha riaperto le porte della propria sede recentemente ristrutturata, proponendo molte iniziative culturali come l’inaugurazione di una nuova biblioteca e il nuovo museo storico e serate a tema.

La presentazione è in programma a Palazzo Pallavicini, il municipio di via Giacometti a Novi Ligure. Il libro molto ben curato è frutto di un’appassionata e minuziosa ricerca e ci porta alla scoperta delle piccole chiese campestri dell’area compresa tra Novi e Pozzolo; chiese, nella maggior parte private e adiacenti a dimore di antiche famiglie nobili, tuttavia aperte anche agli abitanti del luogo in occasione di funzioni religiose. Una parte del libro ripercorre idealmente gli itinerari dei delegati dei Vescovi di Tortona inviati a ispezionare questi edifici sacri minori, spesso ignorati dalla storiografia artistica, anche se di pregevole fattura.

L’autrice, Maria Paola Repetto, novese, è laureata in Lettere Classiche con specializzazioni in Filologia Classica, Paleografia, Archivistica e Diplomatica Latina ed è nota studiosa e ricercatrice anche della storia locale a cui ha dedicato diverse pubblicazioni. Recentemente si è cimentata nella stesura della “Grammatica del dialetto novese”, testo ufficiale, insieme con il dizionario di Natale Magenta, nato a seguito degli incontri “E sa faismü düu parole...”, tenuti da Gian Luigi Bailo e da Enzo De Cicco.