Il regista Andrea Lanza: «Hortus Conclusus stavolta non si farà»

NOVI LIGURE — “Hortus conclusus”, la rassegna culturale ideata dal regista Andrea Lanza che si è svolta per otto estati consecutive a Novi Ligure, quest’anno non si farà. Il motivo è legato al fatto che l’ideatore ha problemi di salute che «non mi permettono al momento di poter dedicare il tempo e le energie necessarie per seguire al meglio il festival».

Lanza ci tiene a sottolineare che non ci sono altre ragioni per la cancellazione: «Avevamo già pronto il programma». È pur vero però che la conferenza stampa di presentazione della rassegna si sarebbe dovuta tenere lunedì della scorsa settimana e nulla faceva presagire un annullamento del calendario di eventi. Poi è intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento senza che la giunta, a quanto pare, avesse modo di deliberare su eventuali contributi.

L'ideatore di Hortus Conclusus respinge le illazioni: al di là del festival, quest'anno c'era in programma anche altro con l'amministrazione comunale, in particolare con l’assessore alla Cultura Andrea Sisti e con Chiara Vignola, spiega. La manifestazione sarà riproposta non appena possibile.