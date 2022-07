Notte delle candele, nel cielo di Arquata i palloncini luminosi

ARQUATA SCRIVIA — Quella di giovedì sarà una serata speciale ad Arquata Scrivia. In contemporanea con la “Notte delle candele” sarà infatti inaugurato il percorso di segnaletica turistica interattiva e “parlante”, collegato alla app Visit Distretto del Novese. Spiega il sindaco Alberto Basso: «È un progetto che fa dell’accessibilità la sua carta vincente, nel solco di quanto già stiamo facendo a teatro con “Juta no limits”. Si possono leggere informazioni storiche e curiosità, ma anche ascoltarle con lo smartphone che si trasforma così in una audio guida».

«Ci fa piacere che questo ulteriore tassello dello sviluppo turistico del territorio venga collocato proprio durante la suggestiva “Notte delle candele”, quando tantissime luci mettono in risalto le bellezze del nostro paese – fa eco la vicesindaco Nicoletta Cucinella – Voglio ringraziare Barbara Gramolotti, referente del Distretto del Novese, che da sempre si adopera per promuovere i comuni del territorio, per il risultato raggiunto».

A Voltaggio il banco di prova della app per il turismo fai da te Installata la segnaletica che interagirà con l'app VisitDn, trasformando lo smartphone in una vera e propria audioguida

Il progetto – che è partito da Voltaggio qualche settimane fa – prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con qr code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, disponibile in italiano e inglese.

Dopo Voltaggio dunque, tappa ad Arquata Scrivia per inaugurare i “cartelli parlanti” la sera di giovedì 14 luglio a partire dalle 21.15, in un’atmosfera magica grazie alle 15 mila candele che illumineranno il centro storico. L’appuntamento è in piazza Nuova davanti alla Casa Gotica, che per l’occasione sarà aperta in via straordinaria, per poi procedere lungo via Interiore passando per la chiesa di San Giacomo fino ad arrivare a piazza Bertelli con il pozzo barocco e palazzo Spinola. Tra i luoghi mappati dalla app Visit Distretto del Novese non poteva mancare la torre del castello e la chiesa di Sant’Andrea nella frazione di Rigoroso.

Notte delle candele: il programma

Per la Notte delle candele, il programma prevede la musica dei “Nobel Goes Banana”, lo spettacolo di danza della scuola “Il fiocco rosso”, i giocolieri del fuoco “Itinera” e tanti punti dedicati allo street food. Il momento clou alle 22.30, con il lancio dei palloncini luminosi dalla piazza del municipio. Per un’atmosfera ancora più speciale, i partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco. Per tutta la sera ci saranno anche i negozi aperti.