SemCup, premi doppi a Colline del Gavi

TASSAROLO - Golf e solidarietà è un binomio vincente: si gioca, si sostengono realtà impegnate nel sociale, si conclude la giornata a tavola, insieme, per le premiaizoni. La formula della SemCup funziona, e bene, la conferma anche nei 76 iscritti alla sesta tappa, a Colline del Gavi, sempre con la supervisione di Marco Semino.

Le coppie suddivise in due percorsi, e premi raddoppiati. Nelle prime 9 buche il lordo migliore è di Antonino Palmas e Roberto Percivale (foto sotto, con il presidente Gigi Negri) con 19. Per il netto primo posto per Alberto Panini e Marta Focardi, con 29, poi Marcello Podestà e Lorella Colombara (28), Alberto Macagno e Stefano Repetto (28), Giuseppe Casalini e Alfreda Ricci (27), Edoardo Medici e Simona Cavazzoli (25). Prima coppia mista Giampiero Cuneo e Graziella Vidoli (27), miglior duo lady Gabriella Depetro e Cristina Gentilini (27). Nearest to the pin per Massimo Gazzaniga.

Sulle 'seconde nove' Fabio Borasio e Mauro Norese firmano il primo lordo (15), e Borasio fa anche il nearest to the pin. Miglior netto per Gabriele Ancarani e Natale Ghio, con 24, davanti a Maurizio Pernigotti e Paola Ferrari (23), Ferdinando Sciutto e Gianni Abbondanza (23), Gianfranco Gazzolo ed Enrico Mangano (22), Fedele Cassese e Rossella Grimaldi (22). Prima coppia mista Maurizio Negro e Paola Musazzi (23).

Prossimo appuntamento a Villa Carolina, il 22 luglio.