Ubaldeschi: «Quelle parole magiche che ognuno trova per salvarsi»

NOVI LIGURE — Verrà presentato domani alle 18.00 alla biblioteca di Novi Ligure il nuovo libro di Daria Ubaldeschi, “Lucciole per lanterne. Glossario delle parole per salvarci”. Edito da Epoké, si tratta del secondo volume scritto dalla psicologa psicoterapeuta novese, che qui riflette sull’influenza dei media sulle nostre vite e su come alcune parole che noi amiamo possano essere di aiuto per essere ingannati un po’ meno. Quelle che trova lei per sé sono sei: disinnescare, passione, frangibilità, tempo, dono e leggerezza.

— Daria, da cosa nasce il libro?

«L’ho scritto durante la pandemia, quando più che mai siamo stati “bombardati” da grandi quantità di informazioni dei media. È una riflessione su quanto i mezzi di comunicazione possano ingannarci, farci prendere le cosiddette “lucciole per lanterne”».

— Che ruolo possono avere le parole in tutto questo?

«Le parole alla base dei racconti sono le mie parole, ma nel libro dialogo con i lettori e chiedo a ognuno di trovare le proprie. Sono parole che ci accompagnano, ci qualificano e possono in qualche modo aiutarci a non essere ingannati. Dobbiamo scegliere con cura quelle di cui abbiamo bisogno, poiché sono il riflesso di noi stessi».

— Ha faticato a trovare le sue?

«No, le avevo ben presenti nella mente. Sono quelle che mi hanno salvata e che continuano a farlo tutti i giorni. Ho trasformato ognuna di esse in un racconto tra fantasia e realtà, tra ricordi ed emozioni».

— A quali conclusioni arriva?

«Nessuna in realtà: la verità è che non si smette mai di ricercare. Le conclusioni di oggi, domani possono non valere più. Però quando l’ho finito mi sono sentita più leggera».

Nel primo libro “Il problema non è il ragno” raccontava storie altrui, in questo prevale l’autonarrazione?

«Sì, se nel primo mi sono bagnata i piedi nell’acqua per sentire la temperatura, in questo mi sono proprio buttata. In realtà parlavo di me in modo meno esplicito, qui lo dichiaro apertamente. Fondamentalmente sono egocentrica, ma lo faccio soprattutto perché passo da me per interagire con gli altri. Ammetto che a volte mi sono chiesta se non fossi andata troppo a fondo su alcuni aspetti, anche perché nomino le persone di cui parlo».

— Parla di vita quotidiana, famiglia, amore e anche lavoro.

«Il capitolo più lungo è dedicato al gruppo terapeutico, tecnica secondo me ancora poco utilizzata ma molto efficace ed efficiente. Un investimento importante in termini di costruzione e di tempo, gli altri sono uno strumento potentissimo di aiuto. Ho preso persone reali, come sempre nei miei libri, le ho messe insieme in un gruppo fittizio e ne ho descritto la prima seduta, dove iniziano a raccontare e raccontarsi. La condivisione dell’esperienza e il sentire che il proprio vissuto è universale anche se individuale, aiuta a riscoprirsi nelle esperienze e nelle risorse».