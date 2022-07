La magia dello show cooking anima i Venerdì di Luglio

NOVI LIGURE — Ultimo appuntamento, oggi, con lo shopping sotto le stelle. Per la conclusione dell’edizione 2022 dei Venerdì di Luglio, il consorzio “Il cuore di Novi” proporrà lo show cooking. Avrebbe dovuto raggiungere la città la vincitrice del talent di Sky Masterchef, «il costo di questo ospite – spiega Fabrizio Stasi, presidente del consorzio- avrebbe dovuto essere pagata dal Comune, così erano gli accordi, ma dal momento che l’amministrazione comunale è decaduta, non è assicurato il pagamento e l’agente ha declinato l’invito».

Ma lo spettacolo continua e, quindi, in piazza Dellepiane arriverà Diego Bongiovanni da “La prova del cuoco” che in una “cucina volante” allestita sul palco cucinerà alcune delle sue ricette accompagnato da un violinista.

Nelle altre vie del centro saranno allestite delle postazioni dove altri cuochi faranno conoscere le loro specialità ai novesi. In via Girardengo ci sarà Massimo Martina del ristorante Il Fiorile di Borghetto Borbera che proporrà alcune chicche che potranno essere anche assaporate dai visitatori. Non mancheranno gli intrattenimenti musicali e il piano bar nei locali e nei ristoranti del centro storico. In piazza Sant’Andrea arriverà l’attrice Lella Costa per ritirare il premio Buarné.