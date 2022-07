Sacro Cuore, parrocchia cardioprotetta grazie ai volontari

NOVI LIGURE — Il Sacro Cuore di Novi Ligure è una parrocchia cardioprotetta. Grazie a una raccolta fondi avviata per iniziativa di alcuni genitori, è stato infatti acquistato un defibrillatore. Qualche giorno fa, dodici ragazzi della parrocchia hanno completato il corso per conseguire il patentino per l’utilizzo del presidio salvavita.

«Attraverso diverse iniziative, come i biglietti di Natale, siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto del defibrillatore – racconta Giampiero Sciurti, uno dei promotori dell’iniziativa – Poi il Covid ha rallentato tutto, ma l’altra settimana alcuni ragazzi, animatori e catechisti della parrocchia hanno concluso il corso di All4life, conseguendo l’abilitazione per l’utilizzo dello strumento. Ora ci sentiamo più sicuri».

I giovani della parrocchia in questi giorni sono impegnati nell’organizzazione dell’Estate ragazzi che accoglie oltre un centinaio di bambini tra i 5 e i 12 anni. La parrocchia di don Giuseppe Turrici è da sempre un punto di incontro per tanti ragazzi della zona e un luogo vitale di aggregazione.