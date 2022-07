Disegno naturalistico, corso di Lucilla Carcano all'ecomuseo

CAPANNE DI MARCAROLO (BOSIO) — Il 30 luglio riparte la scuola di disegno naturalistico “Il pennello” a cura di Lucilla Carcano. Il corso prende il nome dal “pennello” che è il nome locale con il quale viene chiamato il sorbo montano, facilmente riconoscibile per la particolarità delle sue foglie che sono nella pagina superiore di colore verde scuro e opaco, mentre, in quella inferiore, ricoperte da una peluria chiara che conferisce loro un aspetto bianco luccicante.

Questa peculiarità del sorbo montano rappresenta bene la duplice finalità della scuola che intende da una parte offrire le basi per l’apprendimento delle tecniche del disegno naturalistico e, nel contempo, contribuire a una crescita della consapevolezza ambientale sul territorio, trasformando matite e pennelli in sensibili strumenti di studio e conoscenza della biodiversità di quest’angolo di Appennino.

Il corso prenderà il via il 30 luglio all’ecomuseo di Cascina Moglioni, alle Capanne di Marcarolo (Bosio). Le altre lezioni (27 agosto, 17 settembre e 22 ottobre) si terranno invece alla sede delle Aree protette dell’Appennino Piemontese a Lerma.

Chi è Lucilla Carcano

Lucilla Carcano, nata in valle di Susa, ha iniziato su quei monti, da bambina, il percorso che l’ha portata a dipingere e a specializzarsi, negli anni successivi, nella tecnica dell’acquerello botanico. Trasferitasi a Roma ha continuato a coltivare la sua passione per il disegno mentre studiava all’università laureandosi con lode in Scienze Biologiche nel 1988. Ha lavorato come illustratrice naturalistica, collaborando con il Wwf, con il parco nazionale d’Abruzzo, con l’Università La Sapienza e numerose case editrici. Dal 1994 vive in Liguria e insegna illustrazione botanica all’Accademia di Belle Arti di Genova.

I suoi acquerelli botanici sono stati esposti in molte città d’Italia e hanno viaggiato anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Australia. Alcuni di questi si trovano in importanti collezioni e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nell’ambito di competizioni internazionali.