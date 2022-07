"Guarda in alto", a teatro il racconto di un'esistenza volata via

FRESONARA — Una commedia divertente, onirica e un po' malinconica che fa divertire e pensare: è “Guarda in alto”, lo spettacolo che andrà in scena giovedì 21 luglio in piazza Don Orione a Fresonara (ore 21.00), nell’ambito della stagione di “Rete teatri”.

Un nonno ex comandante di marina, una figlia in crisi matrimoniale, un nipote a cui voler insegnare a perseguire la felicità, una giovane moglie sempre in viaggio, un fratello, Serafino, quasi coetaneo con un trascorso di vita poco fantasiosa, e un fratello sacerdote, Don Enrico, sono solo alcuni degli ingredienti. Tre fratelli che, verso il crepuscolo della vita, ritornano a legarsi attraverso i ricordi e i sogni di un'esistenza volata via.

Protagonisti di “Guarda in alto” Gianluca Blumetti (finalista del talent show Italia’s Got Talent), Vanni Ciocca, Paolo La Farina e Monica Massone. Ingresso 13 euro, prenotazioni alla mail gestione@rete-teatri.it oppure ai numeri 348 9117837 o 348 4024894.