Summer camp in biblioteca: bambini e ragazzi a scuola di scienza

NOVI LIGURE — Cinque giorni per avvicinare gli studenti delle scuole medie al mondo della scienza. Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio presso la biblioteca di Novi Ligure, in via Marconi 66, sono in programma cinque giornate, con attività gratuita, per avvicinare gli studenti delle scuole medie ai corsi scientifici e alle attività “Stem” (acronimo inglese che sta per scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), utilizzando materiali comuni e di recupero e schede di programmazione.

Un piccolo campo estivo per sviluppare varie competenze: problem solving, creatività, ragionamento critico, lavoro di squadra, spirito di iniziativa, comunicazione grazie alla realizzazione di progetti concreti che verranno realizzati durante la settimana. Costruisci il tuo robot, inventa uno strumento musicale e impara a suonarlo, programma un videogioco o un filtro in realtà aumentata, realizza una galleria virtuale per condividere tutto quello che hai realizzato ad amici, insegnanti e con il mondo intero: sono alcune delle iniziative previste.

Il laboratorio rientra tra le azioni previste dal progetto “Explora: Spazi e Tempi per crescere” selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con la Cooperativa Azimut, che ha consentito l’avvio di una serie di iniziative a favore dei minori del territorio. Per info e iscrizioni: mail informagiovaninovi@gmail.com oppure telefono 337 1570868.