Nuoto, in piscina a Novi una maratona di 12 ore per solidarietà

NOVI LIGURE — Una maratona di nuoto della durata di 12 ore, con un fine speciale: aiutare le associazioni novesi che sostengono i giovani malati e le loro famiglie. La maratona benefica, dal nome di “12 H2o”, si terrà alla piscina Aquarium di Novi Ligure domenica 31 luglio.

La partenza è prevista alle 6 del mattino, mentre le premiazioni si terranno alle 18.30. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, la distanza minima da percorrere è di 100 metri. Ciascun nuotatore, al termine della propria prova, riceverà un attestato di partecipazione.

Al termine della “12 ore” verranno stilate le classifiche e saranno premiati: il nuotatore agonista e non agonista che avrà percorso la distanza più lunga, il nuotatore più giovane e il più anziano, il gruppo che avrà percorso la maggior distanza (amatori e agonisti), il gruppo più numeroso, l’under 10 e l’under 18 che avrà percorso più metri.

Durante la giornata sarà possibile effettuare prove gratuite di fitness, pallanuoto e sub. Il ricavato verrà interamente devoluto alle associazioni Isco (Insieme per Simone contro l’osteosarcoma) e Tma (Terapia multisistemica in acqua).