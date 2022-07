Rebecca Parisi, brutta caduta da cavallo per la star dell'horseball

GENOVA — È ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova ma non è in pericolo di vita e sta migliorando Rebecca Parisi, 28enne di Novi Ligure, che domenica a Ronco Scrivia è stata disarcionata da cavallo durante una gara di horseball, riportando un trauma cranico e alcune fratture. Soccorsa dal personale sanitario presente alla partita, è stata poi trasferita in ospedale con l’elisoccorso.

Quello di Rebecca Parisi non è un nome qualunque: è infatti una delle migliori giocatrici al mondo di horseball. Con la maglia delle Diabolas di Novi Ligure ha vinto tutto ed è stata capocannoniere anche in Champions League. Con la Nazionale, poi, si apprestava a partecipare ai Mondiali che si terranno ad agosto.

Rebecca è caduta da cavallo a pochi minuti dal termine dell’ultima partita del quadrangolare che a Ronco assegnava i Campionati italiani. Le Diabolas del Circolo di Novi Ligure stavano dominando sul Mulino di Villalvernia per 9-1 (per inciso, la Parisi si è confermata miglior marcatrice del torneo con 6 realizzazioni) quando è avvenuto l’infortunio.

Ora tutti sperano nel suo recupero in tempo per disputare i Mondiali che si terranno in Francia dal 15 al 20 agosto. Un appuntamento che la stessa Rebecca Parisi stava aspettando da due anni visto che, originariamente, la competizione doveva tenersi nel 2020.