The Kolors, tutto esaurito per il concerto del Sunset Music Festival

NOVI LIGURE — Almeno 3.500 persone hanno applaudito sabato sera i The Kolors, il trio tutto italiano portato a Novi Ligure dall’agenzia YouServizi. Dal palco allestito nel piazzale dell’ex caserma Giorgi, Antonio “Stash” e Alex Fiordispino e Daniele Mona hanno coinvolto il pubblico con i successi di una carriera discografica iniziata ormai più di dieci anni fa e culminata nel 2015 con la vittoria ad “Amici” e con la partecipazione nel 2018 al Festival di Sanremo.

Per incontrare i componenti della band, tanti fan sono arrivati in città fin dal mattino: e Stash, Alex e Daniele si sono prestati volentieri al “rito” del selfie e dell’autografo. Tutte le fotografie della serata saranno pubblicate sulla pagina Facebook del primo Sunset Music Festival ed è in arrivo anche il video ufficiale dell’evento, reso possibile grazie ai numerosi sponsor:

