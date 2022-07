Attraverso Festival, weekend a Gavi con Alice e Mario Tozzi

GAVI — Doppio appuntamento con Attraverso Festival questo weekend. La nota rassegna culturale, che da luglio e settembre interesserà 22 comuni piemontesi dei territori Unesco, farà tappa a Gavi per due serate speciali. Sabato 23 luglio il paese ospiterà infatti la cantautrice Alice, che presenterà il suo nuovo live tour “Alice canta Battiato”; a seguire, domenica 24, il noto geologo Mario Tozzi terrà un incontro intitolato: “Una transizione antiecologica: è possibile un mondo senza idrocarburi?”.

Alice canta Battiato

Alice si esibirà alle 21.00 nel cortile della storica tenuta La Centuriona. Tra le interpreti musicali più note e amate dal pubblico, deve gran parte della propria fama a “Per Elisa”, canzone scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, e con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981. Inaugurato l’anno scorso, il tour nasce proprio come omaggio a Battiato, con cui Alice ha instaurato, fin dagli esordi, un sodalizio artistico che ha segnato una parte importante del suo percorso musicale e professionale. La cantante interpreterà brani appartenenti a diversi periodi compositivi dell’artista siciliano, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, frequente collaboratore di Battiato.

Tozzi: la transizione antiecologica

L’incontro con Mario Tozzi avrà luogo invece alle 18.30 del giorno seguente, all’interno del Forte di Gavi. Il geologo, ricercatore del Cnr e divulgatore televisivo proporrà una riflessione provocatoria sulla transizione ecologica, o meglio sulla sua incapacità di metterla in pratica. Nonostante le promesse di ridurre il consumo di combustibili fossili e di porre un freno allo sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali, i Paesi occidentali continuano infatti a rimandare il passaggio a soluzioni più ecosostenibili, con conseguenze drammatiche per il clima e l’ambiente. Tozzi illustrerà l’importanza di un comportamento consapevole e oculato per preservare il pianeta dai danni causati dall’uomo, cercando al contempo di capire se è non è troppo tardi per rinunciare a gas, carbone e petrolio.

Entrambi gli appuntamenti sono parte di Attraverso Festival, progetto ideato dall’associazione culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia, con il sostegno del Ministero della Cultura e delle fondazioni bancarie.