Cit, oggi la vendita delle quote ai romani di Trotta Bus

NOVI LIGURE — È in programma oggi davanti al notaio la firma dell’atto con cui il Comune di Novi Ligure – anche per conto degli altri Comuni soci – cederà alla Trotta Bus di Roma l’85 per cento delle quote del Cit, la società di trasporto pubblico locale. Trotta, a novembre dello scorso anno, si è aggiudicato il pacchetto di maggioranza assoluta della società per 150 mila euro.

La notizia della firma dell’atto è stata data dall’ex sindaco Gian Paolo Cabella durante la conferenza stampa del centrodestra che si è tenuta la settimana scorsa. «Siamo riusciti a tirare fuori il Cit dalla palude in cui l’abbiamo trovato: un piano di risanamento che non ha funzionato e una fideiussione per il mutuo del Movicentro che ha pesato molto sui conti del Comune», ha detto Cabella.

La lettura che il centrosinistra dà della vicenda è opposta: «È positivo il fatto che finalmente, a distanza di tanti mesi, si arrivi alla definizione formale della vendita. Una conferma del fatto che il commissario prefettizio Paolo Ponta non solo non sta rallentando, ma anzi sta velocizzando l’operato del Comune, sbloccando un altro dossier su cui la giunta si era arenata», afferma l’ex capogruppo dei Democratici Simone Tedeschi.

«Questo però è solo l’inizio – prosegue Tedeschi – La vendita del Cit non equivale a un salvataggio. Rimangono sul tavolo molti temi che andranno affrontati con i nuovi azionisti di riferimento, come il concordato aperto in tribunale e il nuovo piano aziendale. Bisognerà anche capire come il trasporto urbano sarà integrato con quello extra urbano e come saranno riorganizzati i parcheggi. Bene anche la decisione del commissario di dare un incarico a un legale per tutelare l’amministrazione nella vicenda della fideiussione del Movicentro».

