Con gli amici della proloco arriva il quizzone sulla val Borbera

ALBERA LIGURE — La proloco di Albera Ligure, presieduta da Andrea Lovotti, ha stilato un ricco programma di eventi per l'estate 2022. Il prossimo appuntamento con gli amici della proloco è per stasera, venerdì 22 luglio, con “Tu la sai?”, gioco a quiz che propone ai concorrenti domande di cultura generale accanto a quesiti sulla val Borbera. «Il quiz – dice Lovotti – lo avevamo proposto come appuntamento anche l’estate scorsa. Quest’anno speriamo di avere maggiore affluenza, ciò non toglie staremo attenti e manterremo le distanze interpersonali, purtroppo il coronavirus non è sparito».

Il prossimo 7 agosto, verrà presentato il libro dal titolo “Figino e l’altra Val Borbera” di Alberto Ramasso. Il 12 agosto è in programma lo spettacolo di burattini “Processo ai topi” del Teatro degli Amici. «Per autosostenerci – conclude Lovotti – abbiamo anche organizzato due sagre e un paio di cene».